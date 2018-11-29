Программа подготовки ульяновских вожатых — в тройке победителей конкурса

УЛЬЯНОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Ульяновская область заняла третье место в номинации "Лучшая программа подготовки вожатых, реализующаяся на базе некоммерческой организации" на всероссийском конкурсе "Будь вожатым", сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области.

Участниками конкурса, одним из организаторов которого выступил Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, стали более двухсот учреждений и организаций, занимающихся подготовкой профильных кадров. Область представлял лагерь "Артеково".

Как сообщила РИА Новости директор "Артеково" Евгения Кадебина, лагерь представил на конкурс курс "Академия вожатского мастерства".

"Программа включает в себя проектную деятельность и практикум по таким темам, как организация массовых мероприятий в лагере, профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого, их психолого-педагогическое сопровождение, а также основы актерского мастерства", — сказала Кадебина.

По ее словам, занятия проводятся два раза в неделю, после которых организуются методические сборы, готовятся программы смен, тренинги.

"Отрадно, что проводимая в Ульяновской области работа по подготовке вожатых уже не первый раз получает высокую оценку на всероссийском уровне. На международном форуме "Россия — спортивная держава" детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила качество проведения у нас в регионе летней оздоровительной кампании. Данное направление находится на контроле губернатора Сергея Морозова. В областном бюджете 2019 года на организацию летнего отдыха ребят предусмотрено более 350 миллионов рублей", — сказала РИА Новости министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

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