В Москве на новогоднее шоу "Елка мэра" пригласили более 32 тысяч детей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новогоднее шоу "Ёлка Мэра" стартует в московском Гостином дворе 23 декабря, 10 представлений бесплатно увидят 32,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

Серия представлений также состоится 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 1 и 3 января.

"В Гостином дворе 23 декабря стартует одно из главных новогодних шоу — "Ёлка Мэра". Все зрители попадут на представление бесплатно — на "Ёлку Мэра" приглашены 32,5 тысячи детей, которые получат билеты с подарками. Вместе с юными зрителями посетить "Ёлку" смогут 20,7 тысячи родителей и сопровождающих", — говорится в сообщении.

В частности, будут приглашены дети-сироты, дети из многодетных семей, участники проекта "Активный гражданин", дети, имеющие отличные успехи в учёбе и дети-лауреаты премии правительства Москвы.

Как уточняет пресс-служба, в этом году гостей программы встретят грандиозные декорации, парк развлечений и потрясающая новогодняя сказка. Зрителей ждет спектакль-мюзикл, в котором театр, балет и цирковые номера дополнены современными технологиями, световыми эффектами и трёхмерной графикой.

"По окончанию представления детей, имеющих пригласительные билеты с подарком, будут ждать в специальных домиках аниматоры Города чудес, которые вручат малышам сладкий новогодний сюрприз. Также приобрести сладкий подарок все желающие смогут за дополнительную плату в фойе Гостиного двора", — отмечает пресс-служба.

Все сопровождающие, которые не имеют билета на Ёлку, смогут дождаться своих детей в атриуме Гостиного двора, где будет организована зона фуд-корта и прямая трансляция представления, добавляет пресс-служба.