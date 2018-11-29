Кубань направит 537,6 миллиона рублей на проект "Безопасный город"

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края на создание региональной платформы комплекса "Безопасный город" в 2019-2021 годах планируют направить 537,6 миллиона рублей, проект позволит повысить уровень общественной безопасности и защиты населения от ЧС, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На создание региональной платформы комплекса "Безопасный город" планируется направить 537,6 миллиона рублей. Эти расходы предусмотрены в проекте краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году в регионе будет разработан технический проект для построения этой платформы, на него намечено затратить 7,6 миллиона рублей. В 2020-2021 годах на непосредственное создание "Безопасного города" планируется направить 530 миллионов рублей.

"Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", — уточнили в ведомстве.

"Безопасный город" – аппаратно-программный комплекс, в который будут интегрированы автоматизированные федеральные, региональные и муниципальные системы. Цель объединения – повысить уровень общественной безопасности и правопорядка, защиты населения от ЧС.

В министерстве ГО и ЧС региона отметили, что в Краснодарском крае уже созданы и функционируют основные сегменты "Безопасного города", сейчас идет их активное развитие. "Среди них – уникальная автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. Кубань одной из первых в России в 2012-2013 годах создала ее, затратив 303,8 миллиона рублей из краевого бюджета. Сегодня она включает 189 автоматических гидрологических комплексов на 145 водных объектах. В этом году дополнительно к ним установлено 38 метеокомплексов в 11 муниципальных образованиях", — добавили в ведомстве. Кроме того, в 2018 году создан краевой центр обработки вызовов "Системы-112", она обеспечивает прием вызовов экстренных служб по единому номеру "112" на территории РФ.

Также, по данным краевых властей, функционируют 4,737 тысячи аппаратно-программных комплекса видеонаблюдения. С начала 2018 года они зафиксировали более 27 тысяч происшествий.

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