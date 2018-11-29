У берегов Новороссийска во время урагана ожидаются волны до трех метров

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Волны высотой до трех метров, а также обледенение причалов и судов ожидаются во время урагана в Новороссийске, сообщает мэрия со ссылкой на гидрометеобюро.

Режим ЧС ввели в Новороссийске в 13.00 мск четверга в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду.

"По данным ГМБ Новороссийск: в ближайшие 2-6 часов 29 ноября с сохранением сутки 30 ноября в Новороссийске ожидается ураган северо-восточный порывы 35-38 м/с. Высота волн 15-30 дм… Медленное обледенение судов и причалов", — сообщается на сайте городской администрации.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы.