В Петрозаводске откроют перинатальный центр, строившийся с 2014 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноя — РИА Новости. Новый перинатальный центр в Петрозаводске получил лицензию для медицинской деятельности и готов принять первые роды 10 декабря, сообщает министерство здравоохранения Карелии.

Министерством здравоохранения Республики Карелия завершена процедура лицензирования нового перинатального центра в Петрозаводске. Документ о праве на осуществление медицинской деятельности вручил главврачу Евгению Тучину глава республики Артур Парфенчиков. Уже 10 декабря перинатальный центр готов принять первые роды", — говорится в сообщении.

Ранее Парфенчиков заявлял, что перинатальный центр может начать работу с 20 ноября.

Строительство перинатального центра в Петрозаводске ведется с декабря 2014 года в рамках программы развития перинатальных центров в России. Для этого было выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще почти 490 миллионов рублей направила республика. Сроки ввода центра в эксплуатацию неоднократно переносились.

Ситуация со строительством центра находится на контроле госкомиссии по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году 100-летия республики Карелия, которая в конце января 2018 года постановила, что завершить строительство перинатального центра в Петрозаводске необходимо в текущем году.