МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Проблема питейных заведений, расположенных в жилых домах в России, требует всестороннего обсуждения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Общественная организация "Трезвая Россия" ранее направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором предложила запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и попросила учесть эти предложения при разработке плана мероприятий нацпроекта "Демография". А в начале ноября заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя ночью в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях в них.

"Проблема такая есть и поэтому нужно выслушать экспертов, и принять такое решение, которое в интересах различных социальных групп. Такие чувствительные для общества вопросы и законопроекты нужно рассматривать только после всестороннего обсуждения с экспертным сообществом. Здесь нам нужно торопиться не торопясь, то есть вначале выслушать мнение различных слоев гражданского общества", — прокомментировал инициативы Гутенев.

"С одной стороны, жители, особенно небольших провинциальных городов, сталкиваются с вопиющими случаями, когда из-за находящихся в их домах питейных заведений не могут полноценно жить в своих квартирах, когда антисанитария творится в подъездах и на близлежащих детских площадках. С другой стороны, например, где-нибудь на Патриарших прудах в Москве высокообразованные люди не ведут себя шумно в заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов", — заметил депутат. Однако, по его словам, подобные эталонные позитивные случаи не позволяют говорить о том, что в масштабах страны такой проблемы нет.