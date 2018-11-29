В Вологде выбирают лучшие молочные продукты

ВОЛОГДА, 29 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучшие региональные молочные продукты выбирают на проходящем в четверг в Вологде конкурсе "Золотой клевер", сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Михаил Глазков.

"Авторитетное международное жюри определит лучшие продукты в восьми номинациях: молоко, сливочное масло, творог, кисломолочный продукт, сыр, десерт, инновация и упаковка. В конкурсе принимают участие продукты, произведенные в Московской, Ярославской, Новгородской, Тверской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Ленинградской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарской и Башкирской Республиках, а также в Краснодарском крае", — сказал Глазков.

По его словам, оценивать качество молочных продуктов специально в Вологду приехали всемирно известные шеф-повара и рестораторы России: вице-президент гильдии шеф-поваров России Леонид Гарбар, известный шеф-кондитер Фредерик Андрие (Франция), обладатель двух звезд Michelin Мишелем Ростанг (Франция), шеф-повар и совладелец ресторана "Нормандия-Неман" Фабрис Лекуа (Франция), официальный шеф-повар сборной России и двукратный абсолютный чемпион России по кулинарному искусству Алексей Виноградов и другие.

В каждой номинации будет только один победитель и ему присвоят знак качества "Золотой клевер", которым продукт будет пользоваться в течении года.

"Жюри оценивает продукты анонимно. Возможно, этот конкурс поможет им открыть для себя новые молочные продукты и поэкспериментировать их применение на кухне. Названия лучших продуктов озвучит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в рамках II Всероссийского молочного форума, который откроется в Вологде завтра", — отметил Глазков.