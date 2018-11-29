Путин наградил Тимакову Орденом Александра Невского

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего пресс-секретаря главы кабмина, зампреда Внешэкономбанка Наталью Тимакову Орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Орденом Александра Невского заместитель председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Наталья Тимакова награждается "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".