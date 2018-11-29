В ОНФ предложили создать институт защиты прав пациентов

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают создать институт защиты прав пациентов для реализации "майского указа" президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Эксперты ОНФ предложили создать институт защиты прав пациентов, а также усовершенствовать соответствующее законодательство. Это необходимо для реализации задачи по формированию системы защиты прав пациентов, обозначенной в "майском указе" президента РФ", — говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна сообщила, что такие меры необходимы, поскольку до сих пор не определены единый правовой статус пациента, его права и обязанности, а также механизмы, обеспечивающие реализацию этих прав, не прописаны права и обязанности общественных организаций пациентов, не предусмотрены и процедуры контроля и наказания за нарушения интересов пациентов.

"Чтобы эффективно выполнить задачу главы государства по формированию системы защиты прав пациентов, необходимо создать институт защиты прав пациентов и усовершенствовать законодательство, в котором будет определены правовой статус пациента, порядок досудебного урегулирования споров между пациентами и медицинскими организациями, а также правовые основы взаимодействия медучреждений и страховых медицинских компаний", — цитирует пресс-служба Каграманяна.

Съезд ОНФ проходит в четверг в Москве. Основной вопрос съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных "майским указом".