В ОНФ предложили создать институт защиты прав пациентов

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают создать институт защиты прав пациентов для реализации "майского указа" президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ОНФ.
Пресс-служба со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна сообщила, что такие меры необходимы, поскольку до сих пор не определены единый правовой статус пациента, его права и обязанности, а также механизмы, обеспечивающие реализацию этих прав, не прописаны права и обязанности общественных организаций пациентов, не предусмотрены и процедуры контроля и наказания за нарушения интересов пациентов.
Съезд ОНФ проходит в четверг в Москве. Основной вопрос съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных "майским указом".