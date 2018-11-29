Медведев подписал постановление о взаимодействии с волонтерами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, оптимизирующее взаимодействие органов власти с организаторами волонтёрской деятельности, соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.
"Принятые решения позволят организаторам волонтёрской деятельности оптимизировать взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями, будут способствовать допуску добровольцев к работе в наиболее сложных сферах волонтёрской деятельности", — говорится в тексте пояснительной записки к постановлению.