Медведев подписал постановление о взаимодействии с волонтерами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, оптимизирующее взаимодействие органов власти с организаторами волонтёрской деятельности, соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

Постановлением установлены общие правила взаимодействия федеральных и региональных исполнительных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, других организаций с организаторами волонтёрской деятельности, волонтёрскими организациями с добровольцам, выполняющими работы, требующие особые навыки.

"Принятые решения позволят организаторам волонтёрской деятельности оптимизировать взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями, будут способствовать допуску добровольцев к работе в наиболее сложных сферах волонтёрской деятельности", — говорится в тексте пояснительной записки к постановлению.