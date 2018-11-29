Эксперты поддержали идею отмены спецсигналов для служб, не входящих в МЧС

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, поддерживают инициативу МЧС России о запрете использования световых и звуковых сигналов на автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему ведомства.

Ранее стало известно, что МЧС России предложило запретить не входящим в систему спасательного ведомства службам использовать спецсигналы на их автомобилях. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке к проекту, министерство сейчас ведет работу по выявлению и запрету использования легковых транспортных средств аварийно-спасательных служб вне системы МЧС, которые имеют цветографическую раскраску и специальные световые и звуковые сигналы. Как уточняется в документе, обязанности этих служб не связаны с неотложными действиями по защите жизни и здоровья граждан.

"Это абсолютно нормально, потому что на сегодняшний момент у МЧС как раз была возможность использовать спецсигналы не только на автомобилях своей службы, но и смежных. Здесь, как я понимаю, повлияло то, что на сегодняшний момент МЧС даже понимает, что эти мигалки используются не по назначению. Связано это с тем, что, наверное, есть где-то злоупотребление", — считает глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаев

Эксперт также выразил желание, чтобы все ведомства, которые используют спецсигналы, запретили своим профильных организациям применение мигалок.

"Вы же знаете мое отношение к спецсигналам. Это автомобили только спецслужб. Все остальные — в общем порядке. Три охраняемых лица государства и автомобили спецслужб. Все. Да даже авто охраняемым лицам не нужны, потому что есть автомобиль-сопровождение", — подчеркнул Канаев.

По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, спецсигналы должны использовать только скорая помощь, пожарные и полиция.

"К этой инициативе я отношусь двумя руками. Мигалки должны быть только у скорой, полиции и пожарных, больше ни у кого, как во всем цивилизованном мире. Я не представляю себе, чтобы министр сельского хозяйства Великобритании ехал под мигалкой, а впереди с мигалкой ехала королева Англии", — заявил Травин.

По словам эксперта, мигалка представляет собой символ помощи и спасения. От людей, у которых на крыше автомобиля расположены спецсигналы, зависит безопасность и судьба граждан. По его мнению, "низко демонстрировать свое превосходство" на дороге, если при этом не идет речи о спасении жизней.