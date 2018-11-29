ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты поддержали идею отмены спецсигналов для служб, не входящих в МЧС

02700
© Fotolia / Alexandr BlinovМигалка. Архивное фотоМигалка. Архивное фото
© Fotolia / Alexandr Blinov

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, поддерживают инициативу МЧС России о запрете использования световых и звуковых сигналов на автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему ведомства.

Кортеж проезжает по улице Моховая. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Эксперты прокомментировали новые правила для кортежей, разработанные ГИБДД

Ранее стало известно, что МЧС России предложило запретить не входящим в систему спасательного ведомства службам использовать спецсигналы на их автомобилях. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке к проекту, министерство сейчас ведет работу по выявлению и запрету использования легковых транспортных средств аварийно-спасательных служб вне системы МЧС, которые имеют цветографическую раскраску и специальные световые и звуковые сигналы. Как уточняется в документе, обязанности этих служб не связаны с неотложными действиями по защите жизни и здоровья граждан.

"Это абсолютно нормально, потому что на сегодняшний момент у МЧС как раз была возможность использовать спецсигналы не только на автомобилях своей службы, но и смежных. Здесь, как я понимаю, повлияло то, что на сегодняшний момент МЧС даже понимает, что эти мигалки используются не по назначению. Связано это с тем, что, наверное, есть где-то злоупотребление", — считает глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаев

Эксперт также выразил желание, чтобы все ведомства, которые используют спецсигналы, запретили своим профильных организациям применение мигалок.

Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Пьяного вычислить легче легкого": вся правда о работе ГИБДД

"Вы же знаете мое отношение к спецсигналам. Это автомобили только спецслужб. Все остальные — в общем порядке. Три охраняемых лица государства и автомобили спецслужб. Все. Да даже авто охраняемым лицам не нужны, потому что есть автомобиль-сопровождение", — подчеркнул Канаев.

По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, спецсигналы должны использовать только скорая помощь, пожарные и полиция.

"К этой инициативе я отношусь двумя руками. Мигалки должны быть только у скорой, полиции и пожарных, больше ни у кого, как во всем цивилизованном мире. Я не представляю себе, чтобы министр сельского хозяйства Великобритании ехал под мигалкой, а впереди с мигалкой ехала королева Англии", — заявил Травин.

По словам эксперта, мигалка представляет собой символ помощи и спасения. От людей, у которых на крыше автомобиля расположены спецсигналы, зависит безопасность и судьба граждан. По его мнению, "низко демонстрировать свое превосходство" на дороге, если при этом не идет речи о спасении жизней.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена