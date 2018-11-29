Путин считает, что ОНФ отвечает тем целям, ради которых создавался

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) доказал свое предназначение и отвечает тем целям, ради которых движение создавалось.

"В самом названии все сказано. Общероссийский — это значит в масштабах нашей страны, глобальный и народный — это значит тот, кто призван защищать интересы народа, каждого отдельного гражданина нашей страны. В последние годы ОНФ доказал, что он полностью отвечает тому предназначению, ради которого создавался", — заявил Путин на съезде ОНФ.

Он отметил, что движение было основано для реализации задач контроля за исполнением государственных решений.

"И я знаю, что это непростая работа. А работа в сфере исполнения других поручений — защита лесов и связанная с этим, это работа, требующая личного мужества от тех, кто это делает. Я знаю это не понаслышке, я понимаю, что это такое. И ОНФ справляется с этими масштабными и очень ответственными задачи", — подчеркнул президент.