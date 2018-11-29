ОНФ добился ликвидации более 11 тысяч незаконных свалок в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперты и активисты Общероссийского народного фронта добились ликвидации более 11 тысяч незаконных свалок на всей территории России, сейчас в работе находятся еще более 10 тысяч обращений о незаконных свалках, значительная часть из которых вскоре также будет ликвидирована, сообщает пресс-служба ОНФ.

"В период с начала февраля 2017 года до конца ноября 2018 года нам удалось добиться ликвидации 11 556 незаконных свалок на всей территории России. Помимо этого, на данный момент в работе находится 10 523 обращения, ожидается, что в ближайшее время значительная часть из них также будет ликвидирована", — цитирует пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.

По данным пресс-службы, лучшим регионом по эффективности ликвидации незаконных свалок стала Томская область. Всего в Томской области на ресурс "Интерактивная карта свалок" поступило 674 жалобы на незаконные свалки и неудовлетворительную работу мусорных полигонов. Из них уже сейчас устранено 609 проблем, а 65 взято в работу. Значительных успехов в устранении незаконных свалок добились Республика Адыгея (98 из 111), Белгородская область (102 из 119) и Тульская область (489 из 591), приводит пресс-служба слова Миронова.

В январе прошлого года ОНФ запустил проект "Генеральная уборка", направленный на борьбу с незаконными мусорными свалками и "серыми" полигонами. В основе проекта, начатого в рамках Года экологии — открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором фиксируются сообщения о нелегальном складировании мусора.