Мини-яхту путешественника Гвоздева установили в парке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 ноя — РИА Новости. Мини-яхту "Саид", на которой известный мореплаватель Евгений Гвоздев совершил второе кругосветное путешествие, установили в историческом парке "Россия — моя история" в Махачкале, сообщил руководитель музея Азнаур Аджиев.

"Маленькую яхту Гвоздев построил сам, на балконе своего дома. После его смерти, судно осталось у дочери мореплавателя. Совсем недавно, при поддержке дагестанского отделения Русского географического общества, "Саид" был отремонтирован и установлен в нашем музее, где помимо всего также представлены фото и видеоматериалы о жизни Гвоздева", — рассказал Аджиев.

Евгений Гвоздев родился в белорусском городе Пинске, в 1934 году. С 1949 года путешественник жил в столице Дагестана — Махачкале. Погиб Гвоздев во время сильного шторма у берегов Италии, предположительно 2 декабря, 2008 года, во время своего третьего по счету кругосветного путешествия.

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