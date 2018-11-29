Закон Геккеля не стоит убирать из школьных учебников, считает эксперт

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера не стоит убирать из школьных учебников, хоть он оказался некорректным, школьникам просто нужно объяснять, какую роль он сыграл в развитии науки, считает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры молекулярной биологии биофака МГУ Петр Каменский.

Ранее RT сообщил, что из российских школьных учебников по биологии предлагают убрать материалы о законе Геккеля, соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой направил координатор общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.

Каменский напомнил, что этот закон "довольно старый" (сформулирован в 1864-1866 годах), он гласит, что живые организмы в стадиях онтогенеза, то есть до рождения, проходят все стадии эволюции, которые проходили их эволюционные предки. Впоследствии выяснилось, что закон некорректен по нескольким причинам, и в таком виде, в котором его формулировал Геккель, он неточен.

"Лично мое отношение к тому, что его собираются убрать из школьной программы, скорее негативное. На самом деле, понятное дело, что закон оказался не совсем верен, но это же довольно редкий случай, когда, в общем-то, неверный закон пошел во благо развития науки… Я не понимаю, зачем его нужно убирать, когда, наоборот, можно давать его в школьной программе под этим соусом – смотрите, дети, закон был, оказался неверным, но тем не менее сыграл очень положительную роль. Я бы его убирать не стал, но просто переформулировал его изложение", — рассказал Каменский РИА Новости.