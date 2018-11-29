RT Online опередил конкурентов по приросту аудитории

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Интерактивный новостной проект телеканала RT на арабском языке RT Online за год с момента запуска обошел конкурентов по вовлеченности и приросту аудитории.

Согласно данным аналитического портала CrowdTangle, RT Online опередил на Facebook онлайн-проект AJ+, а также страницы Al Arabiya и арабоязычных версий BBC, DW, France 24 и Sky News. При этом учитывались такие показатели, как средняя доля взаимодействий пользователей с материалами и число новых подписчиков.

"Всего за год RT Online обогнал всех конкурентов по вовлеченности аудитории — одному из важнейших показателей для Facebook. Наш проект стирает границы, теперь зрители RT делятся новостями в прямом эфире. А чтобы смотреть RT Online с мобильных устройств было удобнее, мы запустили вещание в вертикальном формате", — сказала руководитель RT на арабском Майя Манна.

В проекте RT Online, который был создан в 2017 году в честь 10-летия RT на арабском, пользователи соцсетей могут в режиме реального времени стать участниками новостного вещания, рассказав о событиях, свидетелями которых они стали.

Страница RT Arabic в Facebook преодолела отметку в 15 миллионов лайков, что больше аналогичного показателя арабоязычных версий других международных СМИ. В октябре 2018 года RT Arabic первым среди иностранных для арабского региона новостных телеканалов набрал миллиард просмотров на YouTube, опередив арабоязычные версии CNN, BBC, DW.

По данным аналитического портала SimilarWeb, сайт RT Arabic с марта удерживает первое место по числу посещений, а также пять месяцев подряд лидирует по числу уникальных посетителей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов, в том числе Al Jazeera и Al Arabiya.