ОНФ предложил объявить 2020 год Годом Отца

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает объявить Год отца в России в 2020 году и разработать стратегию мужского здоровья и активного социального долголетия, сообщили в пресс-службе организации.
"Общероссийский народный фронт предлагает 2020 год объявить Годом отца в России, в рамках которого можно будет проводить информационно-разъяснительную работу, различные акции, создавать условия для ведения здорового образа жизни мужчин со своими детьми, проводить усиленную диспансеризацию с профилактикой репродуктивного здоровья мужчин", — заявил модератор площадки "Демография", главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.
Аполихин также добавил, что эта мера позволит сформировать позитивный образ отцовства, сделать его модным среди молодежи, а также привлечь внимание общества к проблеме безответственного отношения мужчин к своему здоровью, к их роли в воспитании детей и создании семьи.