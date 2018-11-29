ОНФ предложил объявить 2020 год Годом Отца

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает объявить Год отца в России в 2020 году и разработать стратегию мужского здоровья и активного социального долголетия, сообщили в пресс-службе организации.

В ОНФ рассказали, что на тематической площадке съезда "Демография" эксперты ОНФ озвучили тревожную статистику — сейчас Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста, лишь 57% из них доживают до 65 лет. По данным Росстата, в прошлом году разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин составил 10 лет (77,6 против 67,6 года по оценкам Минздрава). В ОНФ отмечают, что в России давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин, мужчины при этом остаются в стороне от внимания системы здравоохранения.

"Общероссийский народный фронт предлагает 2020 год объявить Годом отца в России, в рамках которого можно будет проводить информационно-разъяснительную работу, различные акции, создавать условия для ведения здорового образа жизни мужчин со своими детьми, проводить усиленную диспансеризацию с профилактикой репродуктивного здоровья мужчин", — заявил модератор площадки "Демография", главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.

Аполихин также добавил, что эта мера позволит сформировать позитивный образ отцовства, сделать его модным среди молодежи, а также привлечь внимание общества к проблеме безответственного отношения мужчин к своему здоровью, к их роли в воспитании детей и создании семьи.