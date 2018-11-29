ОНФ за три года выявил экологические нарушения на 155 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса с марта 2015 года выявил экологические нарушения на общую сумму в 155 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ОНФ.

В ОНФ рассказали, что за это время было заведено 700 административных и уголовных дел в отношении нарушителей. Также активисты фронта добились создания 36 "зеленых щитов" общей площадью в 800 тысяч гектаров, ликвидировали 11 556 незаконных свалок и подготовили 150 общественных предложений.

"За все время работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, начиная с марта 2015 года мы получили от граждан более 50 тысяч обращений по самым разным экологическим проблемам. Большинство из них связаны со свалками и незаконными рубками лесов, но в последнее время увеличивается количество сигналов и по застройке береговых линий, и по сбросу сточных вод в источники питьевого водоснабжения, и по застройке особо охраняемых природных территорий", — отметил модератор тематической площадки ОНФ "Экология", депутат Госдумы Владимир Гутенев, слова которого приводит пресс-служба фронта.

Отмечается, что эксперты Народного фронта в ходе съезда решили переформатировать ресурс "Интерактивная карта свалок" и расширить его функционал. Там может появиться возможность отмечать новые экологические проблемы. Помимо нарушений в сфере обращения с отходами, предлагается отмечать проблемы, связанные с лесной сферой, особо охраняемыми природными территориями, водными объектами, а также защитой животных.

"Мы планируем использовать карту свалок, работающую в активной связке с ресурсом Минприроды России "Наша природа", для решения других проблем окружающей среды. Также мы хотим акцентировать особое внимание на исполнении целевых показателей "майского указа" президента. Новый формат позволит в реальном времени отслеживать, как региональные и федеральные власти исполняют указ главы государства, и мы, соответственно, будем использовать данный ресурс как один из основных инструментов общественного контроля", — резюмировал Гутенев.

Съезд Общероссийского народного фронта проходит в четверг в Москве. В мероприятии принимают участие более 4 тысяч человек со всей страны. Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных "майским указом". В съезде Народного фронта примет участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. —0-