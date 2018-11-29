СПЧ попросит Нацкомиссию по правам человека Греции заняться делом Винника

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России намерен заключить соглашение о постоянном сотрудничестве с Национальной комиссией по правам человека Греции, как только определится ее новый состав, и будет просить ее обратить внимание на проблемы арестованного россиянина Александра Винника, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник сообщил, что четвертый день проводит голодовку, руководство тюрьмы уговаривает прекратить ее. Голодовку он объявил в понедельник. Медосмотр был проведен только на третий день голодовки.

"Я рассчитываю на то, что Национальная комиссия по правам человека, которая существует в Греции, займется его делом. Но к сожалению, сейчас она вряд ли сможет это сделать, так как в это время проходит ротация… Как только будет известен новый состав комиссии, мы намерены заключить с ними соглашение о постоянном сотрудничестве", — сказал Федотов, отметив, что после этого соглашения СПЧ будет просить национальную комиссию обратить внимание на проблемы Винника.

Федотов добавил, что недавно в ходе рабочей поездки в Афины встречался с Винником, говорил с ним о тех проблемах, которые у него возникли. "Знаю, что наша консульская служба самым внимательным образом относится к его проблемам и пожеланиям. И наша консульская служба в Греции занимается им практически каждый день. Я убежден, что они в данном случае будут ему помогать в решении проблем", — отметил он.

Глава СПЧ также сообщил, что говорил о Виннике и с директором тюрьмы, где содержится россиянин, и получил заверения, что руководство исправительного учреждения сделает все для недопущения нарушения прав арестованного.

"Надеюсь, что эти обещания будут выполнены", — сказал Федотов.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.