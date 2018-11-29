Дед Мороз из Великого Устюга посетит Петербург 22 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург 22 декабря, сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

"Дед Мороз приедет в Петербург 22 декабря. Он посетит городские больницы, хоспис, потом будет представление на Дворцовой площади, будет также массовый забег "Дедов Морозов", — сказал он.

Сухенко также рассказал, что в декабре для детей северной столицы запланирован праздник новогодней елки в Ледовом дворце. Новогоднее представление "Щелкунчик" пройдет в течение 6 дней (24 представления). В постановке будут участвовать Петр Чернышев, Татьяна Навка, Елена Бережная, Федор Климов. Планируется, что представление посетят ученики 1-4 классов.

"В этом году нашу сказку увидят около 240 тысяч маленьких петербуржцев. Аналогичных мероприятий нет ни в одном регионе нашей страны… Все дети младшего школьного возраста смогут бесплатно посмотреть нашу сказку с участием великих фигуристов, олимпийских чемпионов по фигурному катанию, а также получить бесплатные сладкие подарки в преддверии Нового года", — рассказала Навка.

Сухенко также сообщил о мероприятиях, которые пройдут в Петербурге в новогоднюю ночь. По его словам, празднование в центре города начнется с 23.00 31 декабря на трех основных площадках: у Гостиного Двора, на Дворцовой площади и Малой Конюшенной улице. Также в новогоднюю ночь запланирован праздничный фейерверк.

"Горожане работали весь год и заслужили яркий праздник. Он должен быть не только для детей, но и для пожилых людей, молодежи, людей среднего возраста", — отметил врио губернатора города Александр Беглов.