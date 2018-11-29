В Москве прошла церемония "Летопись милосердия" в память о трагедии Спитака

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Церемония благодарности "Летопись милосердия", призванная выразить благодарность армян России и ее народам за поддержку во время Спитакской трагедии 30-летней давности, состоялась в Москве во МХАТе имени Горького, передает корреспондент РИА Новости.
"В канун трагической в новейшей истории нашего народа, канун тридцатилетия страшного Спитакского землетрясения мы совместно с гуманитарным фондом "Аврора" решили провести это мероприятие в Москве. Символизм в том, что мы хотели провести его именно в Москве, столице той страны, где произошла эта трагедия. Мы хотим этим выразить свою благодарность народам России, народам постсоветского пространства за то отношение, за тот трепет, за ту доброту", — заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян перед началом церемонии.
Не только спасатели и медики первыми пришли на помощь в тот сложный момент, но и простые люди со всех уголков страны, которые откликнулись на трагедию армян, отметил посол.
"Поэтому сегодня это знак благодарности, который мы объявляем России, народам России", — подчеркнул он.
Церемония организована посольством Республики Армения в РФ, гуманитарной инициативой "Аврора" и фондом Азнавура.