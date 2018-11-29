В Москве прошла церемония "Летопись милосердия" в память о трагедии Спитака

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Церемония благодарности "Летопись милосердия", призванная выразить благодарность армян России и ее народам за поддержку во время Спитакской трагедии 30-летней давности, состоялась в Москве во МХАТе имени Горького, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие приурочено к тридцатой годовщине землетрясения в городе Спитак, которое произошло 7 декабря 1988 года. В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.

"В канун трагической в новейшей истории нашего народа, канун тридцатилетия страшного Спитакского землетрясения мы совместно с гуманитарным фондом "Аврора" решили провести это мероприятие в Москве. Символизм в том, что мы хотели провести его именно в Москве, столице той страны, где произошла эта трагедия. Мы хотим этим выразить свою благодарность народам России, народам постсоветского пространства за то отношение, за тот трепет, за ту доброту", — заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян перед началом церемонии.

Не только спасатели и медики первыми пришли на помощь в тот сложный момент, но и простые люди со всех уголков страны, которые откликнулись на трагедию армян, отметил посол.

"Поэтому сегодня это знак благодарности, который мы объявляем России, народам России", — подчеркнул он.

Церемония организована посольством Республики Армения в РФ, гуманитарной инициативой "Аврора" и фондом Азнавура.