В Москве зафиксировали первые зимние морозы

Люди на смотровой площадке в Москве. Архивное фото

Люди на смотровой площадке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первые зимние морозы до минус 14 градусов зафиксированы в Москве минувшей ночью, сообщает интернет-портал "Метеоновости".

"Ночь на 29 ноября в Москве стала по-зимнему морозной. Температура в столице и ее окрестностях была ниже минус 10 градусов. На станции ВДНХ термометр показал минус 10,1 градуса. Примерно такая же температура, минус 10,4 градуса отмечена на Воробьевых горах и на севере города", — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что на градус холоднее, до минус 11,3, было на западе и юге московского мегаполиса, в Немчиновке и Бутово. Ниже оказалась температура на северо-западе, в Тушино, — минус 12,2 градуса.

"А вот автоматическая станция на Рублевском шоссе показала минус 14 градусов. Самым "теплым" районом оставался центр города, на Балчуге было минус 9,2 градуса. По области мороз местами усиливался до минус 15 градусов", — отмечается в материале.

Как отмечают метеорологи, такие холода продержатся в столице до начала декабря.