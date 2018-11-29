Нарколог Минздрава предложил запретить продажу алкоголя около жилых домов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддерживает инициативу общественной организации "Трезвой России" о запрете организации пивных и рюмочных в жилых домах и считает, что продажи алкоголя в шаговой доступности от домов не должно быть в России.

Ранее "Трезвая Россия" направило письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором потребовала запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах.

"Да, я думаю, это здорово и это очень правильно. Шаговой доступности быть не должно в принципе до алкоголя. Поэтому это очень хорошая инициатива, и мы ее всячески поддерживаем. Есть продолжение этой темы – продажа алкоголя в жилых домах, следующий шаг должен быть вот такой", — сказал РИА Новости Брюн.

Он отметил, что в Минздраве России обсуждается данная инициатива.

"Практически в каждом маленьком магазине, который встроен в жилой дом, продают алкоголь. Эти люди (которые покупают его) выходят, тут же распивают на детских площадках, я думаю, что вопросы шаговой доступности алкоголя должны решаться в совокупности", — добавил Брюн.