Семь новых детских садов планируют открыть в Верхневолжье до 2021 года

ТВЕРЬ, 29 ноя — РИА Новости. Семь новых детских садов планируется открыть в Тверской области до 2021 года — на эти цели будут выделены средства из федерального и регионального бюджетов, всего почти 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предполагается, что 657,3 миллиона рублей предоставит федеральный бюджет, а 230,7 миллиона рублей составит финансирование из региональной казны.
Для возведения новых учреждений будут использоваться типовые проекты дошкольных учреждений, уже реализованные на территории Верхневолжья.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, вопрос о строительстве новых детских садов обсуждался в числе прочих на заседании региональной Бюджетной комиссии.
В пресс-службе напомнили, что в следующем годку в области при софинансировании из федерального бюджета планируется построить шесть детских садов — в Старице, Торопце, Максатихинском и Лихославльском районе, два учреждения в Твери. Это позволит открыть 800 новых мест для дошкольников.