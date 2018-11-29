Семь новых детских садов планируют открыть в Верхневолжье до 2021 года

ТВЕРЬ, 29 ноя — РИА Новости. Семь новых детских садов планируется открыть в Тверской области до 2021 года — на эти цели будут выделены средства из федерального и регионального бюджетов, всего почти 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Два новых детских сада будут открыты в Твери, по одному — в Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, поселке Эммаусс и селе Бурашево Калининского района. Строительство новых дошкольных учреждений на 910 новых мест для детей от полутора до трех лет будет осуществляться в рамках национального проекта "Демография".

Предполагается, что 657,3 миллиона рублей предоставит федеральный бюджет, а 230,7 миллиона рублей составит финансирование из региональной казны.

Для возведения новых учреждений будут использоваться типовые проекты дошкольных учреждений, уже реализованные на территории Верхневолжья.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, вопрос о строительстве новых детских садов обсуждался в числе прочих на заседании региональной Бюджетной комиссии.

"Необходимо подать заявки для получения дополнительных федеральных средств, чтобы построить новые детские сады и в других муниципальных образованиях", — заявил глава региона Игорь Руденя.

В пресс-службе напомнили, что в следующем годку в области при софинансировании из федерального бюджета планируется построить шесть детских садов — в Старице, Торопце, Максатихинском и Лихославльском районе, два учреждения в Твери. Это позволит открыть 800 новых мест для дошкольников.

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