Москва планирует сократить сроки техприсоединения к электросетям для МСП

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Москвы планируют в 2019 году вдвое сократить сроки технологического присоединения объектов малого и среднего предпринимательства к электросетям — до 39 дней, сообщил журналистам глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"В начале года в числе основных задач для нас было уменьшение срока технологического присоединения заявителей, относящихся к программе поддержки малого и среднего предпринимательства, с 80 до 70 дней. Уже весной этот показатель МОЭСК был достигнут. На следующий год мы ставим перед собой еще более амбициозные цели – сократить срок технологического присоединения для МСП до 39 дней", — рассказал Гасангаджиев в четверг.

Он добавил, что МОЭСК предпринимает все меры, необходимые для сокращения количества перерывов электроснабжения и наращивания энергетической безопасности и надежности в городе. "Этот факт подтверждает, что показатель среднего времени прекращения электроснабжения потребителей составляет 29 минут в Москве при плане 43 минуты", — пояснил руководитель ведомства.

Как подчеркнули в департаменте, за девять месяцев 2018 года энергетики ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") подключили к электросетям 49 тысяч 180 новых потребителей. Объем выданной мощности превысил 1,4 миллиона кВт. То есть, в среднем ежедневно на протяжении трех кварталов специалисты осуществляли технологическое присоединение порядка 180 объектов заявителей.

"Основная часть работ была выполнена на территории Московской области: 41 тысяча 920 исполненных договоров техприсоединения общей мощностью 1 миллион 30,450 тысячи кВт. В Москве к электросетям МОЭСК было подключено 7260 объектов заявителей, которым было выдано 463,526 тысячи кВт мощности", — добавили в департаменте.

В то же время число принятых энергетиками заявок в Москве превысило 13,7 тысячи, в Подмосковье — 60,7 тысяч. При этом растет число заявок, поданных в электронном виде через "Личный кабинет" на портале utp.moesk.ru. В Москве их доля достигла 81,4% против 63,3 % по итогам за девяти месяцев 2017 года.