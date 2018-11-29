Бастующим на Ямале вахтовикам выплатят все долги по зарплате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя — РИА Новости. Перед вахтовиками, устроившими забастовку на газовом месторождении в Надымском районе ЯНАО из-за зарплаты, в четверг погасят всю задолженность, сообщает прокуратура региона.

Ранее ямальская телерадиокомпания "Сигма" опубликовала видеозапись обращения работников зарегистрированной в Воркуте строительной компании "Север", трудящихся вахтовым методом на Песцовом месторождении в ЯНАО.

Проверив эту информацию, прокуратура уточняла, что компания за несколько месяцев задолжала около 15 миллионов рублей 190 сотрудникам. В свою очередь районные власти подчеркивали, что из них только 75 человек отказались от выполнения трудовых обязанностей.

"Сегодня, 29 ноября, планируется погашение образовавшейся задолженности перед всеми работниками организации, находящимися на месторождении, в полном объеме", — говорится в сообщении надзорного органа.

Ведомство отмечает, что выплаты вахтовикам начались в среду. В связи с задержкой зарплаты региональное следственное управление СК РФ ранее возбудило уголовное дело.