В восьми московских парках появились почтовые ящики Деда Мороза

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москвичи могут положить свои послания Деду Морозу в новогодние почтовые ящики, которые появились в восьми парках столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Специальные ящики для новогодних писем появились в "Кузьминках", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в парке "Красная Пресня", а также Измайловском, Таганском, Лианозовском и Бабушкинском парках", — говорится в сообщении.

Уточняется, что оставить письмо москвичи и гости столицы могут с 29 ноября по 11 декабря, затем послания с пожеланиями доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

"Все желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, положив письмо в один из сине-белых ящиков размером 40 на 25 сантиметров. Их можно узнать по надписи "Почта Деда Мороза", — цитирует пресс-служба мэра Москвы пояснение Мосгорпарка.

В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что ящики расположены в местах, где чаще всего бывают посетители: на центральных аллеях или возле входов, а забирать почту будут сотрудники парка.

Сотрудники Мосгоспарка рекомендуют использовать обычный почтовый конверт для писем, а также обязательно указывать свое имя, обратный адрес и почтовый индекс. Добавляется, что передачу писем Деду Морозу снимут на видео, а видеоотчет можно будет позднее посмотреть на странице Мосгорпарка в социальных сетях.