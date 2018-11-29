Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Погода с переменной облачностью и без осадков прогнозируется в Москве в четверг, температура воздуха в течение дня опустится до 6 градусов ниже нуля, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена скандинавским антициклоном. В Москве ожидается погода с переменной облачностью, без осадков", — сообщили в центре погоды в четверг.

По данным "Фобос", максимальная температура воздуха в городе составит 4-6 градусов ниже нуля, по области 4-9 градусов ниже нуля.

Ветер ожидается западный со скоростью 1-6 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 миллиметров ртутного столба.