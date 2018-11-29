Минприроды назвало необходимую сумму для очистки бухты Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Для комплексной очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке потребуется примерно 1 миллиард рублей, сообщает Минприроды РФ.

В среду министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин побывал с визитом в Приморье и обсудил с властями программу по очистке бухты Золотой Рог. Он отметил, что в отношении компаний, загрязняющих акваторию, Минприроды будет ужесточать экологические требования.

"В настоящее время разработана программа по ликвидации вреда. Проведено комплексное обследование дна, акватории и прибрежной зоны бухты. По предварительным оценкам, комплексная очистка в период работ с 2019 по 2022 годы потребует порядка 1 миллиарда рублей вложений", — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик сообщал, что меры по очистке бухт Владивостока включат в федеральную программу охраны окружающей среды и нацпроект "Экология".