Путин внес изменения в закон о передаче земельных участков Героям Труда

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в закон о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.

Соответствующий закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября, он вносит изменения в ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".

"Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в соответствии с предельными (максимальными и минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством, но не менее чем 0,8 га в границах городских населенных пунктов и 0,25 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий", — говорится в документе.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.