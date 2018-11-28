Пензенский губернатор пообещал проиндексировать выплаты ветеранам труда

ПЕНЗА, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду поручил подчиненным определить размер индексации ежемесячных выплат ветеранам труда региона, которые в настоящее время составляют 300 рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

Жительница региона в среду в ходе прямой линии с губернатором заявила, что размер выплаты региональным ветеранам труда в 300 рублей давно не индексировался и нуждается в корректировке.

"В обязательном порядке вместе с коллегами проанализируем возможности областного бюджета. Считаю, что надо изыскать возможность и увеличить размер данной выплаты региональным льготникам. При утверждении бюджета на следующий год учтем ваше пожелание", — цитирует ответ Белозерцева его пресс-служба.

"Звание "Ветеран труда" присваивается за особые заслуги. Я понимаю, что 300 рублей дополнительно к пенсии ежемесячно — это сумма недостаточная", — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что в настоящее время в Пензенской области насчитывается 240 тысяч получателей государственных льгот, половина из них региональные, остальные — федеральные.

По данным пресс-службы, средний размер ежемесячных выплат на одного федерального льготника составляет 796 рублей, на одного регионального — 1,416 тысячи рублей.