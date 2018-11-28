Тамбовский губернатор возложил цветы к памятнику советским воинам в Вене

ТАМБОВ, 28 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках рабочего визита в Австрию принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплатц в центральной части Вены был открыт вскоре после окончания Великой Отечественной войны и увековечивает память о тысячах советских воинов, погибших при штурме столицы Австрии в 1945 году.

"Акция памяти прошла в рамках совместных действий двух стран по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами. Губернатор Александр Никитин поблагодарил представителей посольства России в Австрии и австрийскую сторону за сохранение памяти о подвиге советского солдата и за содержание монумента в идеальном состоянии. Тамбовская делегация почтила память погибших минутой молчания", — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе добавили, в программе визита в Австрию делегации Тамбовской области во главе с губернатором — мероприятия, направленные на расширение экономических и социально-культурных связей. В частности, состоялись встречи с представителями Райффайзенбанка, предприятия ТАМАК и Федеральной палаты экономики Австрии.

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