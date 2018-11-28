Подведены итоги второго блока тестирования конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора конкурса управленцев "Лидеры России" — теста общих знаний о России, который участники проходили с 19 по 21 ноября. Впереди третий, заключительный блок — тест управленческого потенциала. По итогам первых двух блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран, сообщает пресс-служба конкурса "Лидеры России".

"В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысячи человек. В этот раз — почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции", — прокомментировал руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

С результатами каждого блока тестирования конкурсанты получают сертификат, подтверждающий участие в проекте, и отчет, содержащий рекомендации для дальнейшего развития.

Следующий блок тестирования — тест управленческого потенциала — будет проходить с 8.00 2 декабря до 8.00 4 декабря по местному времени того региона, от которого участник зарегистрирован на конкурс. В январе — феврале 2019 года конкурсанты, показавшие лучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах, финал состоится в марте.

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации.