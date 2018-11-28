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Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование

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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Теперь минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины МРОТ (минимального размера оплаты труда), а не двукратной. Согласно нововведениям, расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Взносы должны быть уплачены не позднее 31 декабря текущего года.

В законе также уточняются порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и порядок исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в случае вступления или прекращения правоотношений по обязательному пенсионному страхованию.

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения подано в Пенсионный фонд в течение расчетного периода, размер взносов, подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых человек состоял в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

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Как ранее пояснял РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, законопроект по сути снизит платёж для "покупки стажа", требуемого для выплаты пенсий. Действующим законодательством предусмотрена возможность самостоятельных добровольных взносов в Пенсионный фонд от граждан, которые в силу ряда причин не смогли выработать пенсионный стаж. К ним, в частности, относятся жены военнослужащих и дипломатических работников. Для таких категорий граждан предусмотрена возможность "покупки пенсионного стажа".

МРОТ предназначен для установления того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за работу с учетом прожиточного минимума и не может применяться при регулировании иных, не связанных с трудом, отношений. 1 мая МРОТ был увеличен до прожиточного минимума и составляет 11.163 рубля. 1 января 2019 года правительство предлагает повысить минимальный размер оплаты труда на 117 рублей до 11.280 рублей.

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