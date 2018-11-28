МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины МРОТ (минимального размера оплаты труда), а не двукратной. Согласно нововведениям, расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Взносы должны быть уплачены не позднее 31 декабря текущего года.

В законе также уточняются порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и порядок исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в случае вступления или прекращения правоотношений по обязательному пенсионному страхованию.

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения подано в Пенсионный фонд в течение расчетного периода, размер взносов, подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых человек состоял в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Как ранее пояснял РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, законопроект по сути снизит платёж для "покупки стажа", требуемого для выплаты пенсий. Действующим законодательством предусмотрена возможность самостоятельных добровольных взносов в Пенсионный фонд от граждан, которые в силу ряда причин не смогли выработать пенсионный стаж. К ним, в частности, относятся жены военнослужащих и дипломатических работников. Для таких категорий граждан предусмотрена возможность "покупки пенсионного стажа".

МРОТ предназначен для установления того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за работу с учетом прожиточного минимума и не может применяться при регулировании иных, не связанных с трудом, отношений. 1 мая МРОТ был увеличен до прожиточного минимума и составляет 11.163 рубля. 1 января 2019 года правительство предлагает повысить минимальный размер оплаты труда на 117 рублей до 11.280 рублей.