Жители Татарстана назвали приоритетные задачи для здравоохранения региона

КАЗАНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Жители Татарстана обозначили задачи и направления развития для минздрава республики на 2019 год, назвав основными из них доступность использования диагностического оборудования и ликвидацию кадрового дефицита в поликлиниках, сообщает минздрав региона.

В министерстве здравоохранения Татарстана в среду состоялось заседание общественного совета с участием министра Марата Садыкова и заместителя премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой, на котором подвели итоги народного голосования за приоритетные цели.

"На первом месте у жителей Татарстана увеличение доступности использования оборудования, в том числе УЗИ-оборудования, и обеспеченность и модернизация детских поликлиник. На втором месте – ликвидация кадрового дефицита в поликлиниках. На третьем – борьба с онкологическими заболеваниями: выявление на ранних стадиях и снижение смертности", — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта госуслуг Татарстана, за приоритетные задачи минздрава республики проголосовали более 6,3 тысячи раз. Как отмечается, голосовавшие уделили большое внимание проблеме снижения уровня смертности из-за злокачественных новообразований (вторая причина смертности в республике) и уделили незначительное внимание первой причине – смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ее пользователи поставили по значимости на 16 место).

В категории "Свой вариант ответа" было оставлено 422 предложения, комментарии к голосованию оставили более 1,1 тысячи человек. Среди тем, которые волнуют население республики, обеспечение доступности приема к медицинским специалистам узких профилей, вопросы, связанные с женским здоровьем, а также применение методов экстракорпорального оплодотворения и увеличения на это бесплатных квот.

На основе результатов голосования эксперты министерства определили ключевые задачи с ясными показателями достижения на 2019 год, с возможностью общественного контроля за их исполнением. Среди них задача по обеспечению обновления оборудования детских поликлиник с 5% до 20%, а также увеличение доли выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях с 59,5% до 60,3%.

Отмечается, что также в числе приоритетных задач — повышение удовлетворенности населения качеством предоставления медицинских услуг в поликлиниках на 1,7% (2018 год – 58,2%), увеличение уровня укомплектованности поликлиник врачами с 81% до 83%, увеличение доступности использования УЗИ-аппаратов с 68% до 70% при сокращении сроков ожидания планового обследования до 14 дней.

Другие новости региона читайте здесь >>