На Кубани депутаты приняли изменения в законы, касающиеся прав инвалидов

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания (ЗСК) Краснодарского края в среду приняли изменения в законы о реализации прав инвалидов на труд, их транспортного обслуживания и сопровождения к месту работы и обратно, сообщает пресс-служба ЗСК.

"Депутаты ЗСК рассмотрели и приняли изменения в ряд законов, касающихся совершенствования реализации прав инвалидов на труд, их транспортного обслуживания и сопровождения к месту работы и обратно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из законов для инвалидов, устраивающихся на квотируемые рабочие места, устраняет требование об обязательной регистрации по месту жительства в Краснодарском крае.

Также нормы закона предоставляют право центрам занятости населения вносить предложения об организациях, в отношении которых вводятся квоты для трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов. Кроме того, в среду на сессии депутаты приняли изменения в краевой закон "Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае".

"С принятием данного закона устанавливается государственный контроль за соблюдением их прав в части транспортных перевозок легковыми такси. Порядок организации и осуществления контроля в этой сфере будет определяться высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края", — пояснили в ведомстве.

Кроме этого, депутаты рассмотрели изменения в краевой закон "Об органах труда и занятости населения Краснодарского края". Одна из поправок направлена на совершенствование транспортной логистики для работающих инвалидов.

"У нас 140 тысяч инвалидов работоспособного возраста, а работает только каждый пятый. Желающих трудиться наверняка намного больше, но не каждый может позволить себе добираться до работы по чисто физическим ограничениям. Теперь благодаря вносимым в краевое законодательство изменениям эти люди получат возможность трудиться, общаться с новыми людьми в коллективе", – приводятся слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

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