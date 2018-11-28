В Архангельске наградили меценатов и благотворителей Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя — РИА Новости. Десять руководителей компаний и предпринимателей, а также два предприятия Архангельской области удостоены званий "Благотворитель Архангельской области" и "Меценат Архангельской области"; церемония их присвоения прошла в среду в правительстве области, сообщает региональное министерство труда, занятости и социального развития.

Ежегодно, с 2015 года, эти звания присваиваются гражданам и юридическим лицам, оказывающим систематическую добровольную благотворительную и меценатскую поддержку незащищенным категориям населения (детям-сиротам, детям из многодетных семей, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны). Всего за прошедшие годы вручено 30 таких наград.

"Это уникальная возможность сказать спасибо неравнодушным людям, которые особенно остро реагируют на чужую боль и просьбы о помощи. Вовремя подставленное плечо позволяет преодолеть трудности тем, кто особенно нуждается в поддержке. Сегодняшнее чествование — это, скорее, форма официального признания, но несоизмеримо большее признание и благодарность — в сердцах тех, кому помогают наши лауреаты", — приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

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