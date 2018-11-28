В Архангельске наградили меценатов и благотворителей Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя — РИА Новости. Десять руководителей компаний и предпринимателей, а также два предприятия Архангельской области удостоены званий "Благотворитель Архангельской области" и "Меценат Архангельской области"; церемония их присвоения прошла в среду в правительстве области, сообщает региональное министерство труда, занятости и социального развития.
"Это уникальная возможность сказать спасибо неравнодушным людям, которые особенно остро реагируют на чужую боль и просьбы о помощи. Вовремя подставленное плечо позволяет преодолеть трудности тем, кто особенно нуждается в поддержке. Сегодняшнее чествование — это, скорее, форма официального признания, но несоизмеримо большее признание и благодарность — в сердцах тех, кому помогают наши лауреаты", — приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.