Москвичи начнут получать средства на льготные лекарства с марта 2019 года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Москвы намерены с марта следующего года провести в городе эксперимент, согласно которому столичным жителям до декабря 2019 года будут начислять компенсационные выплаты для получения необходимых лекарственных препаратов, следует из постановления мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного на официальном портале правительства города.

"Провести в городе Москве с 1 марта по 31 декабря 2019 года эксперимент по расширению возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости в денежной форме в виде компенсационной выплаты, осуществляемой за счет средств бюджета города", — следует из текста документа в среду.

Как поясняется в документе, финансирование выплат будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту здравоохранения.