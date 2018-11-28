Поморье направит 446 млн рублей на комфортную городскую среду в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя — РИА Новости. Архангельская область направит 446 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году, что на 31% больше, чем в текущем году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Как отметил губернатор Поморья Игорь Орлов на заседании правительства региона в среду, проект оказался очень удачным: с начала его реализации в 2017 году число участников выросло с 7,5 тысячи до 250 тысяч человек.

"Инструмент, когда предложения о направлении средств на обустройство той или иной территории, инициируют сами граждане, очень востребован. Сегодня мы используем много технологий грантовой поддержки, но этот опыт я считаю самым удачным, достойным того, чтобы применять его в других сферах", — цитирует пресс-служба слова Орлова.

Как сообщили в пресс-службе, в 2018 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Архангельской области было благоустроено 11 городских парков, 147 дворов, 86 общественных территории.

На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов было выделено 340 миллионов рублей.

В 2019 году в рамках проекта планируется обустроить 180 дворовых территорий и 28 общественных пространств. Как отметил на заседании министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Поташев, эти цифры будут уточняться по итогам обсуждения муниципальных программ.

"Уже завершена работа по организации заявочной кампании, отобрано 384 проекта. Из их числа в рамках процедуры общественного обсуждения гражданами будут отобраны наиболее интересные предложения", — отметил Поташев.

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