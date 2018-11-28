С начала года в Чувашии утилизировали 4,5 тонны использованных батареек

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноя — РИА Новости. За первые десять месяцев текущего года жители Чувашии собрали 4,5 тонны отработавших свой ресурс батареек и около трех тысяч штук ртутьсодержащих ламп, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии республики.

Он отметил, что во всех районах и городах Чувашии организована работа по сбору ртутьсодержащих ламп от бюджетных учреждений и организаций, а также проводятся акции по сбору от жителей региона отработанных батареек.

В столице Чувашии установлены 152 специальных контейнера для сбора ртутьсодержащих ламп и градусников. Всего в текущем году в Чебоксарах утилизированы более 14 тысяч ртутьсодержащих приборов.

В пресс-службе ведомства добавили, что в рамках соглашения между администрацией города Чебоксары и ООО "Экосервис" на муниципальных территориях и территориях, обслуживаемых управляющими компаниями, установлены 20 контейнеров для сбора пластиковых бутылок и картона.

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