В МИД рассказали, почему зарубежные СМИ должны получать статус иноагента

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва продолжит наделять статусом иноагентов в РФ иностранные СМИ в качестве ответной меры, пока отношение к российским медиа за рубежом не придет в норму, заявил и.о. замдиректора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.

"Ответные меры в отношении СМИ тех государств, которые применяют необоснованные и противоречащие основным международным юридическим и правовым обязательствам ограничения, — это наше святое право, которое мы в частности уже реализовали в отношении ряда американских СМИ на территории России. Имеется в виду маркировка "иностранный агент", — заявил он на круглом столе "Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках".

"В дальнейшем мы, с большим сожалением, вынуждены эту практику в качестве ответных мер продолжить, при том понимании, что мы немедленно снимем любые ограничения на зарубежные средства массовой информации в России, как только и к нашим СМИ будут относиться там нормально", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ —иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом. При этом СЕ не критиковал американские власти за политику ограничений для российских СМИ. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, комментируя российский закон, лишь назвал "неудачным" причисление СМИ к иноагентам, независимо от того, где это происходит, назвав свободу СМИ "важным компонентом любой демократии".