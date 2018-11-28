Межрегиональный форум волонтеров ПФО проходит в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноя — РИА Новости. Студенты-волонтеры из девяти регионов Приволжского федерального округа принимают участие в работе проходящего в Чебоксарах межрегионального форума волонтеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

На форум съехались свыше ста студентов из образовательных организаций Оренбуржья, Татарстана, республики Марий Эл и Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

"Уходящий 2018 год — это год добровольца, но не стоит забывать, что волонтеры — это, в первую очередь, жизненная позиция, которой мы придерживаемся на протяжении всей жизни", — процитировали в пресс-службе министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константина Яковлева.

В пресс-службе добавили, что в рамках форума пройдут семинары, лекции и тренинги, которые помогут участникам в организации волонтерской деятельности в своем регионе. Студенты посетят тренинги по тайм-менеджменту, командной работе и ораторскому искусству. Кроме того, на форуме пройдет презентация успешных практик работы Волонтерских центров ПФО.

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