В Челябинске нашли "сына Зевса", гулявшего со спиртным по онкодиспансеру

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который разместил в соцсетях видео, где он с бутылкой спиртного в руках гуляет по онкологическому диспансеру в Челябинске, беседует с пациентами и называет себя "сыном Зевса", он доставлен в полицию, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

Согласно размещенному в "Вконтакте" видео, житель Челябинска, называющий себя в соцсетях "сыном Зевса", с бутылкой спиртного прошел в областной онкодиспансер, переоделся в костюм медбрата, а потом зашел в палату, где пообщался с пациентами. Перед тем как уйти, он повредил имущество учреждения. Данное видео, которое снимал он сам, мужчина выложил в своей группе "Вконтакте".

"Полиция Челябинска провела проверку размещенного в соцсетях видео. Видео было снято 26 ноября. Личность мужчины установлена, он был доставлен в УМВД России по Челябинску", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также в интернете размещено видео допроса жителя Челябинска, где он сообщил, что костюм медика ему дала подписчица его страницы в соцсети. В больнице он повредил имущество, но, по его словам, обещает возместить материальный ущерб.