В Челябинске нашли "сына Зевса", гулявшего со спиртным по онкодиспансеру

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который разместил в соцсетях видео, где он с бутылкой спиртного в руках гуляет по онкологическому диспансеру в Челябинске, беседует с пациентами и называет себя "сыном Зевса", он доставлен в полицию, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
"Полиция Челябинска провела проверку размещенного в соцсетях видео. Видео было снято 26 ноября. Личность мужчины установлена, он был доставлен в УМВД России по Челябинску", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Также в интернете размещено видео допроса жителя Челябинска, где он сообщил, что костюм медика ему дала подписчица его страницы в соцсети. В больнице он повредил имущество, но, по его словам, обещает возместить материальный ущерб.