Курорт "Архыз" в КЧР претендует на национальную спортивную премию

ЧЕРКЕССК, 28 ноя — РИА Новости. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" претендует на победу в номинации "Лучший объект спорта" Национальной спортивной премии, сообщает пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкессии.

Также за звание лучшего объекта спорта борются барнаульская "Карандин-Арена" (Ледовый дворец спорта "Динамо") и спортивный комплекс с крытым катком "Легенда" в Домодедово.

Пресс-служба, отмечает, что Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" расположенный в Зеленчукском муниципальном районе Карачаево-Черкесии является круглогодичным курортом для активного отдыха. В настоящее время на его территории общей площадью 20 тысяч гектар открыты девять горнолыжных трасс разного уровня сложности, функционируют три канатные дороги. Протяженность самой длиной трассы — 3 тысячи метров с перепадами высот до 566 метров над уровнем моря.

"Благодаря наличию системы искусственного оснежения склонов, на всех трассах "Архыза" обеспечивается высокое качество снежного покрытия, а освещение склонов на двух трассах комплекса позволяет использовать её в вечернее время. Работают пункты проката (горнолыжные комплекты, велосипеды, самокаты, сигвеи, гироскутеры и прочее), есть локерные камеры хранения и сервисные мастерские", — говорится в сообщении пресс-службы.

В летний период на курорте, как добавляет пресс-служба, работает гондольная канатная дорога, поднимающая туристов на высоту 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Также на территории курорта функционирует веревочный парк, открыт скилл-парк, три трассы для маунтинбайка протяженностью более 5 киломеров, а также учебная зона для катания.

"Для популяризации занятий горнолыжным спортом среди детей и взрослых "Архыз" в течение пяти лет успешно реализует благотворительный проект по обучению детей катанию на горных лыжах "Лыжи зовут!".Кроме того, курорт является участником программы эффективной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты", — говорится в сообщении.

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