"Трезвая Россия" проведет мониторинг качества алкоголя в магазинах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты "Трезвой России" в связи с приближающимися новогодними праздниками проведут масштабный мониторинг качества алкогольной продукции для выявления контрафакта и суррогатов, употребление которых нередко приводит к летальному исходу, заявил глава общественного движения Султан Хамзаев в среду.

"Мы к Новому году запустим большой масштабный всероссийский мониторинг качества алкогольной продукции… Мы постараемся проверить всех: и сети, и мелкую розницу", — сказал Хамзаев.

По его словам, поток пациентов в наркодиспансеры и в частные наркоклиники возрастает именно после новогодних каникул, особую обеспокоенность общественников вызывают случаи отравления некачественным алкоголем.

"Наша задача — летальные исходы из-за контрафакта и суррогатов максимально свести на ноль", — добавил Хамзаев.