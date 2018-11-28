Путину показали памятную медаль о саммите в Хельсинки с опечатками

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Специалист по инвестициям из США на форуме "Россия зовёт!" показал президенту РФ Владимиру Путину памятную медаль о его встрече с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки, в которой были опечатки.
Он отметил, что раньше изучал историю и считает Россию великой державой.
"Будучи гражданином Америки я всегда думаю о том, что у нас есть недостаток взаимопонимания. И мир не очень сильно понимает. Мне передали этот подарок от "ВТБ Капитал", там говорится о вашей встрече с господином Трампом в Хельсинки. Он был отпечатан в Соединённых Штатах Америки, и там есть определённые ошибки на русском", — сказал участник форума.
Между тем, российскому лидеру издалека в глубине темного зала форума было сложно разглядеть маленькую медаль и открытку в руке американца.
Специалист по инвестициям из США задал Путину вопрос том, что можно сказать лидерам США, чтобы они лучше понимали историю России, чтобы в будущем улучшить отношения двух стран.
"Для того, чтобы знать историю, ее нужно учить. Надо просто прочитать. Здесь нет ничего сложного. И будут, наверное, понятными тогда мотивы партнеров, с которыми вы работаете", — ответил Путин.
Участник форума "Россия зовёт!" из США показал Путину памятную медаль о его встрече с Трампом в Хельсинки с опечатками. Путину издалека они были не видны, а у нас она есть, и мы рассмотрели pic.twitter.com/Zad2EkohAH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 ноября 2018 г.