Путину показали памятную медаль о саммите в Хельсинки с опечатками

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Специалист по инвестициям из США на форуме "Россия зовёт!" показал президенту РФ Владимиру Путину памятную медаль о его встрече с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки, в которой были опечатки.

Он отметил, что раньше изучал историю и считает Россию великой державой.

"Будучи гражданином Америки я всегда думаю о том, что у нас есть недостаток взаимопонимания. И мир не очень сильно понимает. Мне передали этот подарок от "ВТБ Капитал", там говорится о вашей встрече с господином Трампом в Хельсинки. Он был отпечатан в Соединённых Штатах Америки, и там есть определённые ошибки на русском", — сказал участник форума.

Между тем, российскому лидеру издалека в глубине темного зала форума было сложно разглядеть маленькую медаль и открытку в руке американца.

Ранее на официальном сайте сувениров американской администрации были размещены изображения памятной медали ко встрече президентов в Хельсинки. На одной из её сторон изображены портреты двух лидеров и надписи на английском языке. На другой выгравирован голубь с оливковой ветвью на фоне кафедрального собора Хельсинки. Ниже находится лента с поясняющей надписью Diplomatic History, русский перевод которой гласит "ддипломатическая история". Над собором видна еще одна поясняющая надпись Helsinki Summit, продублированная по-русски как "Хельпинский саммит". Вдоль окружности изделия выбит девиз: "Новое поколение, новое эра, новое лидерство".

Специалист по инвестициям из США задал Путину вопрос том, что можно сказать лидерам США, чтобы они лучше понимали историю России, чтобы в будущем улучшить отношения двух стран.

"Для того, чтобы знать историю, ее нужно учить. Надо просто прочитать. Здесь нет ничего сложного. И будут, наверное, понятными тогда мотивы партнеров, с которыми вы работаете", — ответил Путин.

Участник форума "Россия зовёт!" из США показал Путину памятную медаль о его встрече с Трампом в Хельсинки с опечатками. Путину издалека они были не видны, а у нас она есть, и мы рассмотрели pic.twitter.com/Zad2EkohAH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 ноября 2018 г.

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