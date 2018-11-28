СКР просит жителей страны помочь в поиске пропавшего мальчика из Оренбуржья

УФА, 28 ноя – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области просят у граждан помощи в поисках 10-летнего ребенка, который исчез из дома девять дней назад, следствие предполагает, что мальчик едет на попутке в Ульяновскую область, где проживает его отец, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, вечером 19 ноября 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из дома в селе Чапаевское Сакмарского района Оренбургской области ушел и не вернулся 10-летний мальчик. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело. В поиске ребенка участвуют опытные следователи – криминалисты, полицейские, спасатели, военнослужащие, сотрудники районной администрации, волонтеры поисково-спасательного отряда и местные жители.

Отмечается, что в поисках активно используют автомобили высокой проходимости, квадракоптеры, тепловизоры, световую башню, источник криминалистического света, фонари и другую высокотехнологичную криминалистическую технику.

"Следствием отрабатываются различные версии безвестного исчезновения ребенка, в том числе самостоятельное перемещение мальчика на попутном транспорте по территории Российской Федерации. В ходе расследования получены сведения, дающие основания полагать о возможном его передвижении на попутке в направлении Ульяновской области, где проживает его отец, через Башкирию, Татарстан, Чувашию, Мордовию и Самарскую область", — сообщает СКР.

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения и местонахождении несовершеннолетнего, сообщить оренбургским следователям по телефону 8 (3532) 34-38-01, либо в полицию.

По данным ведомства, мальчику на вид 10 лет, рост около 140 сантиметров, он худого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Ребенок был одет в красную куртку, джинсы с карманами на коленях, синюю майку, темные шапку и ботинки. При себе денег и мобильного телефона не имел.