В СПЧ рассказали, кого россияне считают главными защитниками прав человека

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне считают, что президент РФ вносит наибольший вклад в защиту прав человека, следом за президентом в этом рейтинге следуют средства массовой информации, привел глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов результаты исследования, проводимого СПЧ ежегодно.

"Мы должны обратить внимание на вопрос, кто у нас вносит наибольший вклад в защиту прав человека на протяжении всех этих лет. На первом месте у нас оказывается президент Российской Федерации. Обычно так отвечают 50-60% опрошенных, и это вполне естественно, поскольку согласно конституции именно президент является гарантом прав и свобод человека… В этом году на второе место по оценке вклада в защиту прав человека вышли средства массовой информации", — сказал Федотов на пленарном заседании международного форума "Права человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт".

По словам Федотова, появление СМИ на втором месте и прокуратуры на третьем в рейтинге защитников прав человека — это удивительный прецедент, поскольку "обычно на втором месте оказывался уполномоченный по правам ребенка, дальше шёл уполномоченный по правам человека, а СМИ были где-то в середине списка".

Глава СПЧ также отметил низкую информированность граждан о работе региональных уполномоченных по правам человека. Он призвал омбудсменов объединиться с региональными правозащитными организациями, чтобы изменить эту ситуацию.

По данным Федотова, исследование проводилось в сентябре 2018 года. Выборка составила порядка 3 тысяч человек из 49 регионов России.