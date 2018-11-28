МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ в преддверии новогодних и рождественских праздников напомнило госслужащим о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, сообщают в пресс-службе ведомства.
Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ содержат запрет на вручение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями.
Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета.
"Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено", — подчеркнули в Минтруде.