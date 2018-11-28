МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ в преддверии новогодних и рождественских праздников напомнило госслужащим о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, сообщают в пресс-службе ведомства.

"Соответствующие информационные письма направлены в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные государственные органы, Центральный банк России, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации (компании)", — сообщили в ведомстве.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ содержат запрет на вручение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями.

"Получение должностными лицами подарков в иных случаях является нарушением запрета, установленного законодательством Российской Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета.

"Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено", — подчеркнули в Минтруде.