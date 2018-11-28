Украинские моряки спят на новых матрасах, заявила омбудсмен Крыма

Один из моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. 27 ноября 2018

Один из моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. 27 ноября 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Моряки ВМС Украины, задержанные за нарушение госграницы России после инцидента в Черном море, содержатся в СИЗО в хороших условиях, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военнослужащих на 2 месяца, до 25 января. Кроме того, Керченский городской суд санкционировал арест на такой же срок трех украинских моряков, раненных при нарушении границы России в Керченском проливе. Мера пресечения оставшимся девяти задержанным морякам будет избрана в среду.

"Сегодня посетила СИЗО… Новые камеры после ремонта, новые матрасы, условия содержания все прекрасные", — сказала Лубина.

Она добавила, что во вторник туда были направлены 12 человек. "Что касается больных, они пока находятся на стационаре под охраной, и когда врачи дадут заключение, что они могут содержаться в СИЗО, тогда они будут переведены в СИЗО Симферополя из Керчи", — добавила собеседница агентства.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.